На пяти заправках Севастополя можно заправить 40 литров топлива по куар-кодам

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Севастополе на пяти отдаленных от города АЗС сегодня, 8 июля, можно будет заправить 40 литров топлива в одну машину. Губернатор Михаил Разводаев предупредил, что бензина и дизеля хватит только на определенное количество авто.

Гончарное

— АИ-95 NP — 25 машин

— АИ-95 — 25 машин

— АИ-92 — 50 машин

— ДТ NP — 25 машин

Орлиное

— АИ-95 NP — 50 машин

— ДТ NP — 50 машин

Верхнесадовое

— АИ-95 NP — 75 машин

— АИ-95 — 25 машин

— ДТ NP — 75 машин

Таврида 1

— АИ-100 — 100 машин

— АИ-95 NP — 25 машин

— АИ-95 — 25 машин

— АИ-92 — 50 машин

— ДТ — 25 машин

— ДТ NP — 75 машин

Таврида 2

— АИ-100 — 50 машин

— АИ-95 NP — 50 машин

— АИ-95 — 50 машин

— АИ-92 — 50 машин

— ДТ — 25 машин

— ДТ NP — 75 машин

На остальных заправках в городе-герое действует прежний режим – 20 литров на одну машину.