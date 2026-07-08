На пяти заправках Севастополя можно заправить 40 литров топлива по куар-кодам

В Севастополе на пяти отдаленных от города АЗС сегодня, 8 июля, можно будет заправить 40 литров топлива в одну машину. Губернатор Михаил Разводаев предупредил, что бензина и дизеля хватит только на определенное количество авто.
Гончарное
— АИ-95 NP — 25 машин
— АИ-95 — 25 машин
— АИ-92 — 50 машин
— ДТ NP — 25 машин
Орлиное
— АИ-95 NP — 50 машин
— ДТ NP — 50 машин
Верхнесадовое
— АИ-95 NP — 75 машин
— АИ-95 — 25 машин
— ДТ NP — 75 машин
Таврида 1
— АИ-100 — 100 машин
— АИ-95 NP — 25 машин
— АИ-95 — 25 машин
— АИ-92 — 50 машин
— ДТ — 25 машин
— ДТ NP — 75 машин
Таврида 2
— АИ-100 — 50 машин
— АИ-95 NP — 50 машин
— АИ-95 — 50 машин
— АИ-92 — 50 машин
— ДТ — 25 машин
— ДТ NP — 75 машин
На остальных заправках в городе-герое действует прежний режим – 20 литров на одну машину.