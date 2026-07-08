В Севастополе педофил вышел из тюрьмы и развратил девочку: его посадили на 17 лет

В Севастополе педофил вышел из тюрьмы и через месяц развратил девочку Фото: Алексей ФОКИН.

В Севастополе 39-летнего местного жителя признали виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в апреле. На улице Горпищенко пьяный севастополец встретил незнакомую девочку. Горожанин стал ее преследовать. Далее он зашел за ребенком в подъезд. После этого севастополец совершил иные действия сексуального характера в отношении девочки. Пострадавшая рассказала о случившемся родителям, а они обратились к правоохранителям.

Было возбуждено уголовное дело. Севастопольца задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что в 2016 году его уже судили за аналогичные преступления. В марте 2026 года горожанина освободили.

Суд признал севастопольца виновным. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, ему на 15 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.