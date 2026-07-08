Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе снова объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение было опубликовано в 11.49.

В 12.34 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев.

Напомним, за ночь и утро в Севастополе отразили четыре атаки ВСУ. Были сбиты 27 беспилотников. К счастью, никто из людей не пострадал.