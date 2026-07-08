Аэропорты Краснодара и Геленджика временно закрыты 8 июля

Ограничения введены для безопасности полетов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 8 июля Росавиация ввела временные ограничения на работу воздушных гаваней Краснодара и Геленджика. Аэропорты не принимают и не отправляют самолеты в целях безопасности полетов, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

В аэропорту Краснодара все службы готовы к возобновлению работы после снятия ограничений. Авиакомпании оповестят пассажиров об изменениях в расписании, передает kubnews.ru.

Аналогичные меры действуют и в Геленджике. В аэропорту Сочи ограничения также сохраняются, но отдельные рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами. Угроза атаки беспилотников на курорте отменена.