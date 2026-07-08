В Крыму на два дня объявили экстренное предупреждение

Из-за непогоды в Крыму объявили экстренное предупреждение на 9 и 10 июля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с непогодой в Крыму объявили экстренное предупреждение на четверг и пятницу, 9 и 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град», – говорится в сообщении.

При грозе скорость ветра достигнет 15-20 м/с. Этот прогноз будет актуальным 9 июля, а также ночью и в первой половине дня 10 июля.

В МЧС призвали людей не выходить в горно-лесную местность. В ведомстве порекомендовали водителям не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В министерстве напомнили, что запрещено разводить открытый огонь при скорости ветра, превышающей 10 м/с.