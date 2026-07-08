Симферопольская библиотека провела исторический экскурс к годовщине Полтавской битвы

Фото: Оксана ЗУЙКО

Накануне Дня воинской славы, который отмечается 10 июля, библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского организовала для читателей мероприятие «Но близок, близок миг победы…», посвященное 317-й годовщине Полтавского сражения.

Сотрудники библиотеки напомнили гостям, что легендарная битва состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года. Двухчасовое сражение завершилось сокрушительным разгромом шведской армии Карла XII.

Эта победа переломила ход Северной войны, покончила с гегемонией Швеции в Европе и навсегда изменила судьбу России. Слова Феофана Прокоповича — «виктория эта и родила, и укрепила, и в совершенный возраст привела благополучную Россию» — как нельзя лучше отражают ее значение. Именно после Полтавы Россия стала империей и великой державой, передают наши коллеги из «МК в Крыму».

В рамках мероприятия работала книжная выставка «И грянул бой, Полтавский бой!», где были представлены справочные, научно-популярные и периодические издания из фонда библиотеки.

Неделей ранее здесь же прошел вечер-портрет к 230-летию императора Николая I. Участники узнали о ключевых событиях его царствования, его вкладе в развитие Крыма и о том, как современники оценивали эту неоднозначную фигуру.