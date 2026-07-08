Крючков: власти решают проблемы с бензином в Крыму ежедневно Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральные и региональные власти решают проблемы с бензином в Крыму ежедневно. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, в настоящее время принимаются меры по стабилизации ситуации. Советник заверил, топливо постепенно поступает на рынок.

«Как оно завозится, мы говорить не будем», – сказал Крючков.

Он сообщил о случаях, когда бензин перепродают по 300 и 400 рублей за литр. Советник добавил, что власти работают над тем, чтобы обеспечить стабильную ситуацию на рынке топлива.