Севастопольцы смогут получить партию QR-кодов на 40 литров бензина

Развожаев: в Севастополе выдадут партию QR-кодов на 40 литров бензина 8 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, в Севастополе планируют выдать партию QR-кодов на 40 литров бензина. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Выпускаем на сегодня партию QR-кодов на 40 литров на АИ-95 и АИ-95 NP», – написал он.

Севастопольский губернатор рассказал, что получение начнется в 14.35. Глава города-героя уточнил, что заправиться по этим кодам можно будет до девяти вечера.

Купить топливо можно на семи АЗС. Их список опубликован ниже.

Таврида 1 (АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин),

Таврида 2 (АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин),

Камышовое шоссе, 23 (АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин),

Пожарова, 11 (АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 125 машин),

Хрусталева, 78А (АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин),

Хрусталева, 6 (АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин)

Лабораторное шоссе, 111(АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин).