Севастопольцы смогут получить партию QR-кодов на 40 литров бензина

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 8 июля, в Севастополе планируют выдать партию QR-кодов на 40 литров бензина. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Выпускаем на сегодня партию QR-кодов на 40 литров на АИ-95 и АИ-95 NP», – написал он.
Севастопольский губернатор рассказал, что получение начнется в 14.35. Глава города-героя уточнил, что заправиться по этим кодам можно будет до девяти вечера.
Купить топливо можно на семи АЗС. Их список опубликован ниже.
Таврида 1 (АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин),
Таврида 2 (АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин),
Камышовое шоссе, 23 (АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин),
Пожарова, 11 (АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 125 машин),
Хрусталева, 78А (АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин),
Хрусталева, 6 (АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин)
Лабораторное шоссе, 111(АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин).