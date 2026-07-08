Фото: пресс-служба администрации Алушты

По состоянию на среду, 8 июля, в девяти магазинах Алушты можно зарядить телефоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.

По ее словам, в Алуште есть магазины, где можно зарядить телефоны от генераторов в период отключения электроэнергии. Четыре точки расположены в самом городе. Они находятся на улицах Ялтинской, 17, Школьной, 17а, Хромых, 20б, а также на Судакской, 4а.

Кроме того, телефоны можно зарядить в Лучистом на улице Шоссейной, 18б, в Малом Маяке на Кооперативной, 1, в Запрудном на Спортивной, 16, в Изобильном на Центральной, 1, а также в Генеральском на Центральной, 20а.