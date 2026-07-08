Аксенов: озвучивать публично пути решения проблем с топливом в Крыму невозможно

Фото: пресс-служба главы Крыма

В настоящее время озвучивать в публичном поле пути решения проблем с топливом в Крыму невозможно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона рассказал, что лично читает обращения и комментарии жителей в социальных сетях и реагирует на каждое из них. Глава Крыма рассказал, что имеет место дефицит информации по вопросам топлива. Руководитель назвал причину такого положения дел.

«К сожалению, большинство решений, которые сегодня принимаются для выхода из сложившегося кризиса, озвучивать в публичном поле невозможно», – написал Аксенов.

Глава Крыма признал отнестись к этому с пониманием. Он добавил, что ситуация с поставками топлива остается напряженной. Такое положение дел сохранится на некоторое время. Аксенов также рассказал, что в определенные дни топлива в свободной продаже не будет.

Аксенов заверил, что крымские власти вместе с федеральным центром держат эту проблему на контроле и работают над ее решением. Глава республики регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину.

«Глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает нам поддержку», – сообщил Аксенов.