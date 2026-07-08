Симферополец пять лет незаконно торговал валютой: у него изъяли четыре авто и 279 тысяч долларов

Полицейские изъяли у крымчанина четыре автомобиля и 279 тысяч долларов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе задержали 45-летнего местного жителя, занимавшегося нелегальными валютными операциями. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В течение пяти лет симферополец занимался покупкой и продажей долларов и евро. При этом у горожанина не было специального разрешения.

Полицейские изъяли у крымчанина четыре автомобиля и 279 тысяч долларов

«Полицейские задокументировали факт проведения фигурантом незаконной банковской операции по продаже 177 тысяч долларов США», – рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что после этого крымчанина задержали. Правоохранители осмотрели его Volkswagen Passat. Там нашли 279 100 долларов США и 5 547 150 рублей. Деньги, саму машину и четыре телефона изъяли.

«В дальнейшем по месту жительства мужчины оперативники изъяли еще три автомобиля – Mercedes-Benz S 500, BMW 530 и BMW X7, зарегистрированные на его супругу», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, эти машины могли быть куплены за счёт доходов от незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело. Крымчанин находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства преступления выясняются.