Жительница Прикамья отдала мошенникам 600 тысяч рублей, поверив в историю о посылке из Сирии

Посылка 60-летней женщине так и не пришла, а общение с «военным» прекратилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции Октябрьского района Пермского края пришла 60-летняя местная жительница, которую мошенники развели на 600 тысяч рублей. В соцсетях она познакомилась с мужчиной. Он, как сказал, был военным, служил в Сирии. А еще у него не было ни души на свете, кроме нее: ни родных, ни близких, одни только враги и пески.

Романтик попросил новую знакомую помочь с получением некой посылки. Только вот за это нужно было заплатить ей самой. Женщина, недолго думая, оформила кредит и перевела 150 тысяч рублей. Ну а что? Любовь не терпит бюрократии!

Через некоторое время военный сообщил: посылку задержали на таможне. Чтобы ее вызволить, следовало раскошелиться еще. Женщина снова взяла кредит и перевела деньги. Итог: посылка так и не пришла, «военный» исчез быстрее, чем сирийский песок, а на счету у пермячки образовался минус в 600 тысяч рублей.

Теперь по факту аферы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается, сообщают наши коллеги из пермского издания Business Class.