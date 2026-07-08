В «Крымэнерго» рассказали о ситуации с электричеством в республике

Проблемы с электричеством сохраняются в семи муниципалитетах Крыма 8 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, проблемы с электроэнергией сохраняются в семи муниципалитетах Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В настоящее время обесточенными остаются Джанкой, Красноперекопск, Армянск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы.

«В связи с вводом дополнительных ограничений электроснабжения отсутствует подача электроэнергии в Нижнегорском и Первомайском районах», – говорится в сообщении.

Сейчас поэтапно подают электроэнергию в Феодосию, Евпаторию, Симферополь, Керчь, Саки, Судак, а также в Советский, Ленинский, Кировский, Советский, Красногвардейский, Белогорский, Сакский и Раздольненский районы.

Сейчас предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно. Это связано с тем, что в каждом отдельном случае сроки зависят от степени повреждения в электросети.

«Энергетики круглосуточно работают над устранением аварий», – сообщили в «Крымэнерго».