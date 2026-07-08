Крымчанам рассказали, куда жаловаться на духоту в общественном транспорте

Пассажиры имеют право попросить водителя включить кондиционер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Крыму традиционно сопровождается жалобами пассажиров на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. В этом году к проблеме добавился топливный кризис: некоторые водители автобусов начали объяснять отказ от охлаждения салона необходимостью экономить бензин.

В ГУП РК «Крымтроллейбус» корреспонденту «Крымской газеты» заявили, что никакого распоряжения об экономии топлива, которое разрешало бы отключать кондиционеры, нет. Предприятие пояснило: проблемы с охлаждением в салонах связаны не с экономией, а с нехваткой запчастей для кондиционеров. Однако неисправности стараются устранять в кратчайшие сроки.

Если кондиционер исправен, но водитель его не включает, пассажиры могут пожаловаться на горячую линию или попросить включить охлаждение. В «Крымтроллейбусе» предупредили: за отказ включать кондиционер водителя накажут. При этом в предприятии признают, что бывают спорные ситуации - одному пассажиру холодно, другому жарко.

Часть старого подвижного состава вообще не оборудована кондиционерами. В таких случаях пассажирам остается только открывать окна.

Автомеханик Дмитрий в беседе с изданием заверил, что экономия на кондиционере - сомнительная идея. Жара притупляет внимание водителя и ускоряет усталость, что может привести к аварии. На ходу открытые окна нарушают аэродинамику, увеличивая расход топлива. Пара литров бензина, по его словам, не стоят жизни и здоровья пассажиров и водителя.

Куда жаловаться: горячие линии управления транспорта Симферополя (+7 (3652) 27-49-98) и ГУП РК «Крымтроллейбус» (8 (800) 777-54-33). Жалобу рассмотрят, проведут проверку, и если вина водителя подтвердится, его накажут.