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НовостиЧто происходит8 июля 2026 13:59

Под Симферополем загорелось 1,5 гектара травы: пожар тушат 47 человек

Сотрудники МЧС тушат пожар площадью 1,5 гектара в Симферопольском районе Крыма
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

Фото: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

В Симферопольском районе Крыма загорелась сухая растительность, площадь возгорания составляет 1,5 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В селе Белоглинка загорелась сухая растительность, а также лесопарковая полоса. На место прибыли пожарные. Они не допустили распространение огня. Пожар локализовали. Площадь возгорания составляет 1,5 гектара.

Сотрудники МЧС тушат пожар площадью 1,5 гектара в Симферопольском районе Крыма

«Работа по ликвидации продолжается», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что к тушению огня привлекли 47 человек и 11 единиц техники.