Под Симферополем загорелось 1,5 гектара травы: пожар тушат 47 человек

В Симферопольском районе Крыма загорелась сухая растительность, площадь возгорания составляет 1,5 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
В селе Белоглинка загорелась сухая растительность, а также лесопарковая полоса. На место прибыли пожарные. Они не допустили распространение огня. Пожар локализовали. Площадь возгорания составляет 1,5 гектара.
«Работа по ликвидации продолжается», – рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что к тушению огня привлекли 47 человек и 11 единиц техники.