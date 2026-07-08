В Крыму за шесть лет стало на 11 тысяч многодетных семей больше

В Крыму за шесть лет число многодетных семей увеличилось на 11 тысяч Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ольга Собещанская в эфире «Радио Крым» сообщила, что за последние шесть лет число многодетных семей в республике выросло на 11 тысяч. Сегодня в Крыму насчитывается более 38 тысяч таких семей, в которых воспитывается свыше 140 тысяч детей.

«Многодетная семья — это лучший показатель того, что семья является приоритетом в нашем государстве и в нашей жизни», — подчеркнула Собещанская.

Напомним, в 2025 году 25% всех социальных контрактов в республике были подписаны с многодетными семьями. Эта мера позволяет оказывать адресную поддержку оперативно и с долгосрочным эффектом. Максимальная сумма единовременной выплаты составляет 350 тысяч рублей. Эти средства можно направить на открытие собственного дела, обустройство личного подсобного хозяйства или получение новой профессии. В текущем году социальные контракты с органами труда и социальной защиты заключили уже более 110 многодетных семей.