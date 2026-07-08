Крымчане, пострадавшие из-за ЧС, могут получить выплату в 15 тысяч рублей

Крымчане могут получить единовременную выплату, если были без света и воды двое суток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Главное условие для выплаты – нарушение условий жизнедеятельности из-за отсутствия света и воды (не было подвоза) в течение 48 часов. При этом необходимо проживать в жилом помещении во время ЧС.

- Выплата осуществляется в заявительном порядке. Заявления принимают в органах труда и социальной защиты населения, а также в администрациях городов и сел, - сообщила Романовская.

Подать заявление может каждый член семьи, за несовершеннолетних детей это должен сделать один из родителей. Также необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и реквизиты банковского счета, на который будет перечислена выплата.

Подтвердить нарушения условий жизни из-за ЧС должна специальная муниципальная комиссия. Ее представители выедут на место проживания заявителя и учтут сведения, предоставленные РЭС или водоканалом.