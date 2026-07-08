Никитин: Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым

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В условиях дефицита на отдельных автозаправках полуострова Министерство транспорта России предпринимает максимальные усилия для своевременной доставки всех видов горючего. Об этом доложил глава ведомства Андрей Никитин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

- Минтранс делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, - сообщил Андрей Никитин.

Как ранее сообщалось, правительство РФ увеличило загрузку нефтеперерабатывающих заводов до возможного максимума, сократив плановые ремонтные работы, за исключением экстренных случаев.