За воспитание детей родителям-пенсионерам положена надбавка к пенсии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 25 тысяч крымских родителей-пенсионеров получают повышенную пенсию. Ее начисляют тем, кто имеет на своем попечении детей до 18 лет или студентов дневной формы обучения младше 23 лет. Об этом сообщили в Отделения СФР по Республике Крым. При этом претендовать на увеличение выплат к страховой пенсии по старости или инвалидности могут оба родителя-пенсионера. Надбавка устанавливается одновременно с назначением пенсии.

- Если право на доплату появилось уже после выхода на пенсию, то нужно подать заявление о перерасчете. Автоматически перерасчет пенсии осуществляется родителям-пенсионерам, чьи дети родились после 1 января 2024 года, данные о рождении ребенка поступают из органов ЗАГС», – сообщил управляющий Отделением Соцфонда РФ по РК Иван Рябоконь.

В этом году надбавка за воспитание одного ребенка составляет 3194,90 рублей, за двоих 6389,80 рублей, за троих и более - 9584,69 рублей. Выплату назначают как работающим, так и неработающим пенсионерам.