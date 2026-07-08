Развожаев: топливные потребности Севастополя закрыты на треть

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Потребности Севастополя в обеспечении топливом на данный момент закрыты лишь на 30 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на совещании президента Путина с правительством. По словам губернатора, из-за сложности с логистикой, цена на полуострове на бензин существенно возросла.

«Севастополь в среднем в сутки получает только треть от потребностей города», - сказал Михаил Развожаев.

По словам главы города-героя, в первую очередь топливо обеспечиваются экстренные службы и службы, обеспечивающие жизнедеятельность Севастополя.