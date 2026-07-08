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НовостиОбщество8 июля 2026 15:52

«Решить как можно скорее»: Путин поддержал просьбу главы Крыма о субсидии на топливо

Президент поддержал просьбу главы Крыма о субсидии на бензии
Юлия МАРКИНА
Путин поддержал предложение главы Крыма о субсидии на топливо

Путин поддержал предложение главы Крыма о субсидии на топливо

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Владимир Путин поддержал просьбу главы Крыма Сергея Аксенова о субсидии на топливо. По словам главы республики, необходимая сумма компенсации, которую запрашивает правительство РК - порядка 85 рублей на литр топлива.

- Нужно безусловно обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но имея ввиду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение по субсидированию следует как можно быстрее, - сказал Владимир Путин.

Глава государства поручил вице премьеру РФ Александру Новаку оперативно проработать этот вопрос с Министерством финансов.