«Решить как можно скорее»: Путин поддержал просьбу главы Крыма о субсидии на топливо

Путин поддержал предложение главы Крыма о субсидии на топливо Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Владимир Путин поддержал просьбу главы Крыма Сергея Аксенова о субсидии на топливо. По словам главы республики, необходимая сумма компенсации, которую запрашивает правительство РК - порядка 85 рублей на литр топлива.

- Нужно безусловно обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но имея ввиду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение по субсидированию следует как можно быстрее, - сказал Владимир Путин.

Глава государства поручил вице премьеру РФ Александру Новаку оперативно проработать этот вопрос с Министерством финансов.