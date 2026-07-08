Развожаев: цена на бензин АИ-95 в Крыму и Севастополе выросла в два раза

Правительство республики Крым запрашивает компенсацию порядка 85 рублей на литр топлива Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Цена на бензин АИ-95 в Крыму и Севастополе выросла в два раза. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании президента Владимира Путина с правительством.

«Так сложилось, что на полуострове заправок вертикально интегрированных компаний не было. Работают только частные крупные трейдеры. Но из-за вопросов с логистикой и биржевой закупкой цена на топливо выросла почти в два раза», - сообщил губернатор Севастополя.

По его словам, литр АИ-95 стоит 197 рублей на официальных заправках. При том, что в соседнем Краснодарском крае топливо можно приобрести за 73,5 рубля.