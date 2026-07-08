Перед Крымским мостом практически нет очередей вторые сутки

Очереди перед Крымским мостом рассосались. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Перед Крымским мостом вторые сутки практически нет очередей. Количество машин, ожидающих проезда, едва достигает 50-80. Это следует из сообщений оперативного чата с информацией о ситуации на транспортном переходе.

- По состоянию на 19:00 среду 8 июля с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, - говорится в сообщении.

При этом часом ранее проезда со стороны Тамани ожидали 70 автомобилей. Очередь со стороны Керчи отсутствовала.