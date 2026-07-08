Пункты бесплатной зарядки мобильных устройств открыли в Крыму

В Крыму открыли точки бесплатной зарядки мобильных устройств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму открыли пункты бесплатной зарядки мобильных телефонов и других гаджетов. Они оснащены генераторами и работают при отсутствии электроэнергии.

Так, зарядить устройства можно ежедневно с 9:00 до 20:00 в Саках (улица Строительная, 21) и в Джанкое (переулок Фабричный, 3).

Бесплатная точка доступа к Wi-Fi организована в Армянске по улице Генерала Васильева, 2. Кроме того, в здании МФЦ (улица Симферопольская 7) можно воспользоваться услугами стационарного телефона.

Зарядить мобильные можно в селах Первомайское Симферопольского района (улица Ленина, 58) и Новоандреевка (Победы, 36) с 9:00 до 20:00.

Точки бесплатной зарядки открыты также в пгт. Октябрьское (Цурцумия, 10), Красногвардейское (60 лет Октября, 12) и в селе Петровка Красногвардейского района (Общественный Центр, 5).