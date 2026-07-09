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НовостиЧто происходит9 июля 2026 6:20

В Крыму три города и два района остаются без света

Три города и два района Крыма остаются без электричества 9 июля
Алексей ЕЛАГИН
Три города и два района Крыма остаются без электричества 9 июля

Три города и два района Крыма остаются без электричества 9 июля

Фото: Алексей ФОКИН.

В четверг, 9 июля, три города и два района Крыма остаются без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В настоящее время отсутствует подача электроэнергии в Джанкой, Красноперекопск, Армянск, а также в Джанкойский и Красноперекопский район. Поэтапно включают свет в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Керчи, Саках, Судаке, а также в Советском, Ленинском, Кировском, Советском, Красногвардейском, Белогорском, Сакском и Раздольненском районах.

«Действуют дополнительно введенные ограничения электроснабжения в Нижнегорском и Первомайском районах», – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» рассказали, что сейчас предоставить информацию о времени возобновления энергоснабжения невозможно. В каждом случае это зависит от степени повреждения в электросети. На предприятии добавили, что аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.