На шести севастопольских АЗС откроют свободную продажу топлива

Развожаев: топливо в свободной продаже будет на шести АЗС Севастополя 9 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 9 июля, топливо в свободной продаже будет на шести АЗС Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива планируют открыть в 10 утра. На шести заправках «АТАН» можно будет купить бензин АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

«Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину», – напомнил Развожаев.

Губернатор добавил, что заправка в канистры запрещена.

Список АЗС, где откроют свободную продажу топлива, опубликован ниже:

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95, ДТ Ultra)

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95, ДТ Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95, ДТ Ultra)

АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95, ДТ Ultra)

АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra).