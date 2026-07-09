Сняли детское порно и требовали 3 млн рублей: двоих крымчан будут судить за вымогательство

Двое крымчан сняли детское порно с участием знакомого и требовали 3 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте двоих 21-летних местных жителей обвиняют в использовании несовершеннолетней в целях вымогательства 3 млн рублей под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, а также незаконном обороте специальных технических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, ялтинцы установили скрытую камеру в квартире на улице Кирова. После встречи их общего знакомого с несовершеннолетней крымчане изготовили видео интимного содержания. Под угрозой распространения ролика обвиняемые потребовали от знакомого 3 млн рублей.

Обвиняемых задержали сотрудники ФСБ и МВД. Сообщников заключили под стражу.

«Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в СК.

В отношении 31-летнего ялтинца, которого шантажировали знакомые, завели уголовное дело о совершении развратных действий против несовершеннолетней.