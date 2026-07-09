Аксенов сообщил о пакете мер поддержки предпринимателей в Крыму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Совет министров Крыма разработал пакет мер поддержки предпринимателей в сложившейся ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Так, в Крыму снизили плату за размещение нестационарных торговых объектов. Совмин также ввел отсрочку до 20 декабря на внесение арендной платы за участки, находящиеся в республиканской собственности.

В Крыму также снизили размер платы за предоставление и использование торговых мест на рынках. В республике также предусмотрена реструктуризация задолженности. Уточняет, что речь идет о договорах лизинга Региональной лизинговой компании. Кроме того, в Крыму на 75% снизили арендную плату за имущество для организаций и ИП. Однако речь не идет о земле и жилье.

Аксенов также сообщил о корректировке календарных планов инвестпроектов. Глава республики рассказал, что вводятся льготные микрозаймы и реструктуризация действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства РК. Период выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в СЭЗ продлевается.

«Кроме того, рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Также бизнесу предлагается обучение и сопровождение», – рассказал Аксенов.