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НовостиОбщество9 июля 2026 9:11

Из-за непогоды в «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности

На сетях могут произойти аварии
Алексей ЕЛАГИН
Из-за непогоды в «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности

Из-за непогоды в «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с непогодой в ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтопэнерго.

В четверг, 9 июля, а также ночью и в первой половине дня пятницы, 10 июля, в Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы и град. При этом скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Из-за непогоды в электросетях могут произойти аварии.

«В ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности», – говорится в сообщении.