Подростки чаще всего тратят деньги в супермаркетах и фастфуд-сетях

Фото: нейросети

Траты подростков (14-18 лет) по категориям все больше становятся по структуре похожими на категории расходов взрослых.

По данным банка ВТБ, 76% трат девушек и юношей приходятся на десять категорий. И самая популярная из них – супермаркеты, это 37%. 11% расходов приходится на фастфуд-сети, 9% - на театр, 2% на билеты в кино. Развлечения молодежь частично оплачивает по «Пушкинской карте». Маркетплейсы занимают 6% от трат, общественный транспорт – 4%. Остальные 2% - это покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, а еще – покупка цифровых товаров и посещение кафе и ресторанов (не из категории фастфуда).

Также в банке отмечают, что самый высокий средний чек по тратам – в категориях электроника (2355 рублей). На втором месте – одежда и обувь со средним чеком 1268 рублей.

«Мы видим, что подростки 14-18 лет уже приближаются к взрослым по структуре трат - они активно инвестируют, покупают авиабилеты, электронику, одежду и т.д., в том числе через интернет», - рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.

По его словам, ВТБ внедряет сервис «второй руки», чтобы защитить молодых людей от необдуманных и рискованных крупных операций. В качестве защитника может выступить только законный представитель. Он будет одобрять денежные операции выше установленной суммы, которую определит сам подросток.