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НовостиЧто происходит9 июля 2026 10:19

Под Джанкоем водитель без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими: ему дали условный срок

Крымчанин без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими и получил 4 года условно
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими и получил 4 года условно

Крымчанин без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими и получил 4 года условно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Джанкойском районе Крыма местного жителя признали виновным, в том, что он устроил ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчина без прав ехал за рулем ВАЗ-2103 по автодороге «Новороссия». Неподалеку от села Рощино водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу ВАЗ-21093. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ-21093. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному на три года запретили садить за руль.