Рекордсменка из Новосибирска стала участницей кулинарного шоу на федеральном канале

Фото: предоставлено героиней публикации

42-летняя Мария Родькина из Искитимского района Новосибирской области стала участницей второго сезона кулинарного шоу «Домохозяйки против шефов» федеральном на телеканале.

Мария пришла в кулинарию три с половиной года назад, решив пойти по стопам мамы-повара. В феврале 2026 года она вступила в ассоциацию шефов, а летом 2025 года установила мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса: в Искитиме она приготовила 100 килограммов суворовской каши с бараниной. В июне 2026 года на городском празднике она сварила более 100 литров традиционной русской ухи.

На шоу Марию пригласили редакторы по рекомендации шеф-фермера Юлии Литвиненко. Она вошла в команду Ольги Картунковой и состязалась с профессиональными поварами под руководством Константина Ивлева. В трех испытаниях участники проверяли знания классики, работали с предложенными продуктами и создавали авторские блюда.

На первом этапе нужно было приготовить паэлью. Мария с заданием не справилась — она никогда раньше не готовила это блюдо. В финале она планировала удивить шефов кишем с брокколи, форелью и кедровыми орехами.

«Для меня это был незабываемый опыт и интересные знакомства. Не получилось пройти дальше из-за паэльи, о которой я раньше ничего не слышала, зато теперь знаю о ней все», — поделилась Мария с «Горсайтом».

Дома она любит готовить «Жаркое по-родькински» с разным мясом, грибами и маринованным огурцом. Родные, друзья и односельчане поддерживали ее на всем пути. В будущем женщина мечтает поучаствовать в других кулинарных проектах.