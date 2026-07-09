В Детском парке Симферополя ремонтируют памятник комсомольцам

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Детском парке приступили к ремонтным работам памятника «Комсомольцам всех поколений». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Монумент установили в 2010 году. Обновление памятника уже началось. Специалисты приведут в порядок постамент и саму скульптуру.

«Запланированы грунтовка, покраска, солевая очистка, расшивка швов плитки, а также реставрация надписей и табличек», – говорится в сообщении.

Инициатором ремонта стал Союз ветеранов комсомола Крыма. Работы ведутся на благотворительные взносы этой организации.