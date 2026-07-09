В Крыму торговые сети зафиксировали рост цен на продукты

Приоритет отдается социально значимым продуктам и лекарствам. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ажиотажный спрос на гречку и сахар в крымских магазинах сошел на нет. На полках снова есть все товары, но цены заметно выросли, сообщили в торговых сетях республики.

По словам директора сети «БезЦен» Алексея Папчука, в первую очередь подорожали логистика и топливо, а вслед за ними - и сами продукты. Даже социальные товары, на которые действует минимальная торговая надбавка, стали дороже.

- Гречка была 50 рублей, стала 57. Вот от этой цены мы и держим фиксированную наценку, - сообщил он КП-Крым. он.

В сети магазинов «Пуд», где ранее вводили ограничения на продажу товаров, их отменили. На складах создан запас социально значимых продуктов на несколько месяцев.

В Министерстве промышленности и торговли Крыма заявили, что сопровождают доставку товаров в ручном режиме. Приоритет отдается социально значимым продуктам и лекарствам.

Цены продолжают корректироваться, но покупатели стали подходить к покупкам более осознанно и экономно, отметили в сетях. По словам Папчука, даже поллитровая бутылка воды теперь стоит не 30–35 рублей, а больше 60. Из-за этого люди пересматривают свои расходы.