В Севастополе приезжий помогал мошенникам обворовывать россиян: его посадили на три года

В Севастополе владелец двух сим-боксов получил три года колонии Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 38-летнего жителя Тольятти признали виновным в незаконном обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Приезжий был участником организованной группы. В октябре 2025 года он установил в арендованных квартирах две мини-станции для одновременного использования большого количества сим-карт. Житель Самарской области обеспечил работу этого оборудования. Оно использовалось мошенниками. Аферисты звонили людям и воровали деньги под разными предлогами.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали. У него изъяли оборудование и как минимум 250 сим-карт. Суд признал приезжего виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его оштрафовали на 1 млн рублей.

«Мобильный телефон и оборудование, которое использовалось для совершения преступления, конфискованы», – говорится в сообщении.