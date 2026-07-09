От растениеводства до семеноводства: как Херсонская область наращивает аграрный потенциал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник Херсонского территориального отдела «Донецкого» филиала Россельхозцентра Геннадий Бугаев рассказал о развитии аграрного сектора региона, борьбе с сорняками и вредителями.

Херсонская область традиционно специализируется на растениеводстве, животноводстве и овощеводстве. Сейчас зарождается новая отрасль — семеноводство, появляются новые культуры: лен масличный и сахарная свекла.

В 2025 году в регионе была выявлена саранча. Благодаря своевременному мониторингу и обработкам урожай не пострадал. В этом году угроз специалисты не видят.

Борьба с сорняками и вредителями ведется планово: агротехнические работы и химическая обработка на всех этапах роста культур. Особое внимание — карантинным объектам. Перемещение семян и продукции сопровождается фитосанитарными сертификатами.

Плодородие почв Геннадий Бугаев в эфире ТРК «Таврия» назвал достоянием, формировавшимся миллионы лет. Для его сохранения необходимы внесение органических и минеральных удобрений, борьба с эрозией и грамотный севооборот.

Специалист рекомендовал использовать только сертифицированные семена с документами, проводить регулярный мониторинг и плановые обработки. Это позволяет минимизировать риски и сохранить урожай.