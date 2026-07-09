Крымчан предупредили о рисках для здоровья из-за жары

Аномальный зной на полуострове может сказаться на здоровье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жара, установившаяся на полуострове, создает серьезную нагрузку на организм. По словам главного внештатного терапевта Минздрава Крыма Ольги Барило, в последние дни участились вызовы скорой помощи, связанные с сердечно-сосудистыми патологиями.

Высокие температуры затрудняют естественное охлаждение тела, что может привести к инфарктам, инсультам и обострению хронических заболеваний. Первые признаки перегрева — головная боль, слабость, жажда и сонливость. Без своевременных мер возможен тепловой удар.

Среди наиболее уязвимых категорий — дети, пожилые люди, беременные, а также пациенты с диабетом, астмой, ожирением и неврологическими расстройствами.

«Дети очень активны, и они быстро перегреваются. Родитель не всегда может отследить, напоил он ребенка или нет. Поэтому тут в первую очередь внимание детям», - отметила специалист в беседе с «Крымской газетой».

Врачи советуют контролировать давление, не отменять самостоятельно лекарства, избегать физических нагрузок в пик жары и пить больше воды.