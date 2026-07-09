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НовостиОбщество9 июля 2026 14:04

Севастопольцам хотят компенсировать затраты на покупку солнечных батарей

Губернатор поручил подчиненным разработать госпрограмму
Алексей ЕЛАГИН
Севастопольцам хотят компенсировать затраты на покупку солнечных батарей

Севастопольцам хотят компенсировать затраты на покупку солнечных батарей

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Севастополя планируют частично компенсировать расходы на покупку солнечных батарей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава Севастополя поручил подчиненным разработать программу господдержки для жителей города-героя. Людям собираются частично компенсировать расходы на покупку автономных источников электроснабжения. Уточняется, что речь идет о солнечных батареях и накопителях энергии.

Развожаев рассказал, что этот вопрос накануне поднимали на совещании с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

«По сути, это будет аналог программы социальной газификации, только в сфере энергетики — для жителей многоквартирных и частных домов», – пояснил глава Севастополя.

Он уточнил, что программа будет финансироваться за счет федерального и регионального бюджетов.