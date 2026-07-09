Севастопольцам хотят компенсировать затраты на покупку солнечных батарей Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Севастополя планируют частично компенсировать расходы на покупку солнечных батарей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава Севастополя поручил подчиненным разработать программу господдержки для жителей города-героя. Людям собираются частично компенсировать расходы на покупку автономных источников электроснабжения. Уточняется, что речь идет о солнечных батареях и накопителях энергии.

Развожаев рассказал, что этот вопрос накануне поднимали на совещании с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

«По сути, это будет аналог программы социальной газификации, только в сфере энергетики — для жителей многоквартирных и частных домов», – пояснил глава Севастополя.

Он уточнил, что программа будет финансироваться за счет федерального и регионального бюджетов.