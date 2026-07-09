Севастопольцам хотят компенсировать затраты на покупку солнечных батарей

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Жителям Севастополя планируют частично компенсировать расходы на покупку солнечных батарей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава Севастополя поручил подчиненным разработать программу господдержки для жителей города-героя. Людям собираются частично компенсировать расходы на покупку автономных источников электроснабжения. Уточняется, что речь идет о солнечных батареях и накопителях энергии.
Развожаев рассказал, что этот вопрос накануне поднимали на совещании с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.
«По сути, это будет аналог программы социальной газификации, только в сфере энергетики — для жителей многоквартирных и частных домов», – пояснил глава Севастополя.
Он уточнил, что программа будет финансироваться за счет федерального и регионального бюджетов.