Погода на 10 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
10 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. , днем северо-западный 7-12 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +22°...+23°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +21°…+24°, западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Керчи +23°...+24°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Керчи +23°...+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Феодосии +22°… +23°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +20°…+23°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Джанкое +23°… +25°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Бахчисарае +20°…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +22…+23°, в Азовском +25 °.