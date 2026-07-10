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НовостиОбщество10 июля 2026 1:05

Погода на 10 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Набережная Салгира в Симферополе

Набережная Салгира в Симферополе

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

10 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. , днем северо-западный 7-12 м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +22°...+23°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +21°…+24°, западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +23°...+24°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +23°...+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +22°… +23°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +20°…+23°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Джанкое +23°… +25°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +20°…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +22…+23°, в Азовском +25 °.