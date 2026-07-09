В Крыму за полгода с помощью ЭКО родились 160 детей

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С января по июнь в республике благодаря экстракорпоральному оплодотворению на свет появились 160 малышей. По данным Минздрава Крыма, за этот период в системе ОМС проведено 615 процедур ЭКО, роды приняты у 147 женщин.

До конца 2026 года в рамках нацпроекта «Семья» запланировано провести еще не менее 894 процедур, передает Крымское информационное агентство.

Показания к базовой программе ЭКО: бесплодие, не поддающееся лечению в течение года (до 35 лет) или полугода (после 35 лет), наследственные заболевания, требующие генетического тестирования, и патологии, при которых беременность невозможна без вспомогательных технологий.

В рамках диспансеризации мужчины и женщины от 18 до 49 лет проходят обследования репродуктивного здоровья — это помогает вовремя выявить риски для зачатия и беременности.