Спор двух хозяев квартиры в Симферополе дошел до Верховного суда

В Верховном суде РК решат спорт совладельцев квартиры Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Крымская прокуратура подключились к разбирательству по иску одной из совладелиц квартиры по устранению препятствий для проживания и выдворению из помещения арендатора.

Выяснилось, что жилплощадь находится в общей долевой собственности у двух граждан. Один из них заключил соглашение об аренде с третьим лицом. Квартиросъемщик, по словам второго владельца, начал препятствовать ее доступу в жилье.

Киевский райсуд Симферополя встал на сторону заявительницы: обеспечить доступ в жилье, выселить квартиранта. Но апелляционный суд отменила этот вердикт, мотивируя это тем, что у арендатора есть законные основания для пребывания в квартире.

Прокуратора же посчитала, что при оформлении договора найма были допущены существенные нарушения, а именно - отсутствовало письменное разрешение второго участника долевой собственности.

В итоге определение апелляции аннулировано, а материалы дела направлены для пересмотра в Верховный Суд Республики Крым.