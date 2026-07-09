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НовостиОбщество9 июля 2026 15:39

Капремонт спортшколы №1 в Симферополе выполнен на 62%

Финансирование работ осуществляется из бюджета Республики Крым
Ирина ГЕРЦ
Фото: Минстрой Крыма

Фото: Минстрой Крыма

В столице Крыма продолжается капитальный ремонт Спортивной школы №1. Двухэтажное здание площадью более 730 квадратных метров обновляется в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. После завершения работ учреждение сможет принимать до 100 спортсменов в сутки, предоставляя современные и комфортные условия для тренировок, сообщили в Минстрое Крыма.

По данным ведомства, общая строительная готовность объекта достигла 62%. Инженерные системы — отопление, вентиляция и энергоснабжение — смонтированы на 80%. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы, устройство полов и облицовка фасада.

Финансирование работ осуществляется из бюджета Республики Крым.