В Крыму уничтожили 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 9 июля, в четырех муниципалитетах Крыма уничтожили 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в Феодосии, Керчи, а также в Ленинском и Симферопольском районах. Сотрудники МЧС обнаружили 14 боеприпасов. Речь идет о 10 минометных минах, двух артиллерийских снарядах, ручной гранате и взрывателе. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли семь человек личного состава и три единицы техники.