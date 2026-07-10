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НовостиОбщество10 июля 2026 5:52

В Крыму уничтожили 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Их нашли в четырех муниципалитетах
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 9 июля, в четырех муниципалитетах Крыма уничтожили 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в Феодосии, Керчи, а также в Ленинском и Симферопольском районах. Сотрудники МЧС обнаружили 14 боеприпасов. Речь идет о 10 минометных минах, двух артиллерийских снарядах, ручной гранате и взрывателе. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли семь человек личного состава и три единицы техники.