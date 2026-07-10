Из-за атаки ВСУ Крым частично остается без света

Из-за атаки ВСУ в Крыму продолжатся ограничения энергоснабжения 10 июля Фото: Алексей ФОКИН.

В пятницу, 10 июля, из-за атак киевского режима в Крыму продолжатся ограничения энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Киевский режим атаковал энергообъекты полуострова.

«В ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения», – говорится в сообщении.

Энергетики круглосуточно проводят ремонтные работы. В Южном и Центральном энергорайонах будут вводить дополнительные ограничения подачи электричества. При этом сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности обстановки, а также от того, возможно ли безопасно провести аварийно-восстановительные работы.