На семи ялтинских АЗС можно будет купить топливо

Бензин и дизтопливо будут продавать на семи АЗС Ялты 10 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, бензин и дизельное топливо планируют продавать на семи АЗС Ялты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

Продажа топлива откроется в 10 утра. Так, на Южнобережном шоссе, 17В в Массандре, на Южнобережном шоссе, 75 в Ялте, а также на Южнобережном шоссе, 38 в Алупке будут продавать ДТ Ultra. Кроме того, на Южнобережном шоссе, 9А будут продавать бензин 95 Ultra. Купить можно не больше 20 литров на одну машину.

«Заправка в канистры запрещена. Оплата за наличный расчет», – предупредила Павленко.

Кроме того, на трех заправках можно будет купить бензин 95+. На Южнобережное шоссе, 18 в Массандре смогут заправиться примерно 200 машин, а на Севастопольском шоссе, 26 в Ливадии и на Южнобережном шоссе, 22 в Ялте – около 150.