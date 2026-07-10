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НовостиЧто происходит10 июля 2026 7:26

В Алуште около 1650 человек остались без света

Около 1650 человек остались без электричества из-за непогоды в Алуште 10 июля
Алексей ЕЛАГИН
Около 1650 человек остались без электричества из-за непогоды в Алуште 10 июля

Около 1650 человек остались без электричества из-за непогоды в Алуште 10 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, из-за непогоды в Алуште около 1650 человек остались без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Галина Огнева.

Из-за ночной непогоды в Алуште произошли аварии на линиях энергоснабжения. Из-за этого без света остались около 1650 абонентов. Отключение затронуло улицы Судакскую, Красноармейскую, Милицейскую, Александрийскую дачу и частично Коллективную.

На месте работает аварийная бригада.

«Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии», – написала Огнева.