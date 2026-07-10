Фото: кадр видео пресс-службы УФСБ по РК и Севастополю

Жителя Джанкойского района Николая Семилетова 1976 года рождения признали виновным в публичных призывах к совершению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Семилетов писал комментарии в Telegram. Он призывал разрушить Крымский мост, а также убивать русских и политических деятелей. Было возбуждено уголовное дело. Крымчанина задержали сотрудники ФСБ.

Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост и убивать русских

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Джанкойского района виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима. Кроме того, ему на полтора года запретили размещать материалы в сети.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

Осужденный рассказал, что подписался на украинские Telegram-каналы и стал призывать киевский режим наносить ракетные удары по России. Однако он заявил, что сожалеет об этом и не желает никакого вреда нашей стране. Другим людям крымчанин посоветовал не писать такие комментарии, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность.