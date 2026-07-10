В Севастополе женщина пыталась продать украшений на 6,5 млн рублей: ее могут посадить на три года

Жительница Севастополя пыталась незаконно продать украшений на 6,5 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе местную жительницу 1960 года рождения подозревают в незаконном сбыте ювелирных изделий из драгоценных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и городу-герою.

Женщина руководила ювелирным магазином. Она разместила на прилавках немаркированные золотые украшения. Этот товар подозреваемая хотела продать. Речь шла о 159 золотых изделиях. Стоимость украшений превысила 6,5 млн рублей.

По материалам, переданным ФСБ, севастопольская полиция завела уголовное дело.

«Его расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.