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НовостиЧто происходит10 июля 2026 10:50

В Севастополе женщина пыталась продать украшений на 6,5 млн рублей: ее могут посадить на три года

Жительница Севастополя пыталась незаконно продать украшений на 6,5 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
Жительница Севастополя пыталась незаконно продать украшений на 6,5 млн рублей

Жительница Севастополя пыталась незаконно продать украшений на 6,5 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе местную жительницу 1960 года рождения подозревают в незаконном сбыте ювелирных изделий из драгоценных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и городу-герою.

Женщина руководила ювелирным магазином. Она разместила на прилавках немаркированные золотые украшения. Этот товар подозреваемая хотела продать. Речь шла о 159 золотых изделиях. Стоимость украшений превысила 6,5 млн рублей.

По материалам, переданным ФСБ, севастопольская полиция завела уголовное дело.

«Его расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.