Жительница Красноперекопска призывала к несогласованному митингу: суд определил наказание

Крымчанке назначали 20 часов работ за призывы к несогласованному митингу Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Красноперекопске 29 летнюю жительницу привлекли к административной ответственности за призывы к несогласованному митингу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Жительница Красноперекопска опубликовала на странице в социальной сети видео. Там она призывала к проведению несанкционированных митингов и протестных акций. Целями этих мероприятий были дестабилизация общественно политической обстановки в Крыму, а также формирование негативного отношения к органам власти.

Правоохранители нашли автора видео. Жительница Красноперекопска рассказала, что узнала о желании бизнесменов записать видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову по ситуации в городе. О том, что массовые мероприятия нужно согласовывать, она не знала. На горожанку завели административное дело. Суд назначил нарушительнице 20 часов обязательных работ.