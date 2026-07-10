Герои Крыма! Бойцы СВО помогают жителям во время отключений света и воды

Воду развозят по селам, если ее там отключают. Фото: Из личного архива/ Кирилл Корнийчук

Выпускники региональной кадровой программы «Герои Крыма» — участники специальной военной операции — сейчас работают в разных районах полуострова, применяя боевой опыт для решения насущных проблем граждан. Они помогают налаживать подачу воды, электричества, организуют доставку медикаментов и поддерживают людей в условиях чрезвычайной ситуации.

В Красногвардейском районе, где 84 населенных пункта получают свет по графику, выпускник программы Сергей Каменев организовал пункты хранения лекарств, требующих особого температурного режима. В общественных зданиях — от почты до библиотек — установили холодильники, работающие от генераторов. Жители могут сдать препараты на хранение и забрать их при необходимости.

«Сейчас более-менее выровнялась ситуация с водой, организовали почасовую подачу. Ищем возможность подвозить газ для заправки баллонов. Работаем над созданием пунктов зарядки телефонов», — рассказал Сергей Каменев корреспонденту «АиФ-Крым».

В Черноморском районе ветеран СВО, председатель Мирновского сельсовета Дмитрий Дольников отметил, что местные жители проявили инициативу: сами привезли дизель-генераторы, собрали топливо и обеспечили свет там, где это было необходимо. Волонтеры помогают пенсионерам и инвалидам с продуктами и уходом.